PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top ateşine tuttu.
Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi.
EŞ ZAMANLI OLARAK KADIN DOĞUM HASTANESİNİ HEDEF ALDILAR
Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini hedef aldı.
Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Azez'deki güvenlik yetklileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati çekti.
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