HABER

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 01:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı.

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top ateşine tuttu.

Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi.

EŞ ZAMANLI OLARAK KADIN DOĞUM HASTANESİNİ HEDEF ALDILAR

Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini hedef aldı.

Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Azez'deki güvenlik yetklileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati çekti.

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye saldırı hastane PKK PYD Azez Afrin

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bunları yemez artık bu halk hatırlatalım 8 roket atar sonra bahane eder Suriye ye gireriz planı yapan bir ülkeyiz.Saldırı yapıldıysa da oradaki türk ajanlarınca yapılmıştır.
@zilan.65 hainlikte zirveyi sen görmüşsün zaten girecez deniyor kaç gündür durduk yere kendine bi de füze mi atacak ne kadar küçük beyinli insanlar var
@zilan.65 korkun, bunlar korku çığlıkları.
"Göndeririz bir kaç adam attırırız 7-8 füze al sana savaş sebebi" tapeleri aklıma geldi birden..:)
Yaw Allah için elbaba girmedik mi ? Girdikte ne halt yedik.Daha elbabdan askerini günlerce sefalete surukledigimizi ne çabuk unuttuk.elbabta teprenemiyorduk.afrin elbabdan kuvvetli bir sehir.kaç mehmet hayatini kaybetti biliyor musunuz? Nerden bileceksiniz. Medya satılmıştı ya unuttuk.yaw olan çocuk babalarına olacak. Olan bize olacak. Bir kaç mehmet olmuş göç etmiş kimin umrunda Allah aşkına. ;@ yeter savaş istemiyoruz.bırakalım sü palavra oyunları.pkk hastaneye neden saldirsin. Onun sorunu bizimle bile yok. Biz onları sorun görüyoruz
@azadiyapo he he...
o gece bu gece olsun ansızın girelim artık deaş felan hikaye dibimize teröristleri döşüyorlar tüm sınırımızı temizlemeliyiz
savas ucagimiz kalkar abd incirlikten nereye gideceginin kordinatini pkkya yani pyd ye verir teöristler kacar kalkan olarak yerel halki oraya birakirlar vurduk mu yerel halk ölür tabi birde dostumuz yeni kankamiz rusyaya para bayildigimiz s 400 lerle ucagimizin vurulma ihtimali de var bence en basa dönelim kobaniye pesmerge gecisini davul zurna ile kutlamayalim ya da daha öncesine dönüp suriyenin ic islerine karisip isidi pkkyi büyütmeyelim ya da cok eskiye dönüp apoyu vermeyen hafiz esatin suriyesini haritadan silelim
tsk arfine girerken badka yerletede girecek galiba bi an i hisse kapildim :)
Yaw Allah için elbaba girmedik mi ? Girdikte ne halt yedik.Daha elbabdan askerini günlerce sefalete surukledigimizi ne çabuk unuttuk.elbabta teprenemiyorduk.afrin elbabdan kuvvetli bir sehir.kaç mehmet hayatini kaybetti biliyor musunuz? Nerden bileceksiniz. Medya satılmıştı ya unuttuk.yaw olan çocuk babalarına olacak. Olan bize olacak. Bir kaç mehmet olmuş göç etmiş kimin umrunda Allah aşkına. ;@ yeter savaş istemiyoruz.bırakalım sü palavra oyunları.pkk hastaneye neden saldirsin. Onun sorunu bizimle bile yok. Biz onları sorun görüyoruz...
Diğer Haberler
Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.