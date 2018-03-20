PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

Zeytin Dalı Harekatı ile ve yurt içi operasyonlarla büyük darbe yiyen teröristler arkalarına bakmadan kaçmaya devem ediyor.
Kuzey Irak'taki terör yuvalarına yapılan operasyonlarda kaçacak yeri kalmayan bir teröristin güvenlik güçlerimize teslim olma anı kameraya yansıdı.
TSK TWITTER'DAN PAYLASTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şanlıurfa/Ceylanpınar’da, Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bir başka bilgi ise Mardin Nusaybin'den geldi. Twitter mesajında "Mardin/Nusaybin’de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist teslim olmuştur" ifadesi yer aldı.
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