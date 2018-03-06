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PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 07:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Raco'yu alınca, yıllardır bölgede çok sayıda asker, polis ve sivili şehit eden PKK'nın, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e geçiş hayali suya düştü. Hatay ve Osmaniye kırsalındaki teröristler de Afrin'e dönemedikleri için bölgede sıkışıp kaldı.

PKK, Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce Hatay'ın Hassa ilçesinden Amanos Dağları'na sızdı. Buradan da sözde Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında düzenlediği saldırılarla, çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşı şehit etti.

Afrin'in, YPG'nin kontrolüne geçmesinden sonra PKK'lı teröristler yaz aylarında Hatay kırsalına sızarak saldırılarını sürdürürken kışın YPG'li olarak Raco, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerine dönüyordu. İstihbarat birimleri, sınırda kontrolün sağlanmasıyla Raco'ya geri dönemeyen Amanos kırsalındaki 15 teröristin, Kandil'e şifreli mesajlar gönderip sıkıştıklarını ve yardım istediklerini öğrendi. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
PKK raco Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
doğuda ve güneyanadoluda bu sekilde olanlar tek tek tesbitine başlandı yakında doğduklarına doğacaklarına pişman olacaklar gündüz işinde gücünde gece pkk hermenisi yok öyle dava geliyoruz. oralara..
Cehenneme kadar yolları var
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