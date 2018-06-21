PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri terörist Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia ediliyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAK'

Süleyman Özışık'ın paylaşımına göre; ''Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yakalandığı" iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konudaki soruya 'Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yapacak.' diye cevap verdi.''

Mehmetçik, Kandil Operasyonu'nu sürdürürken önemli bir iddia ortaya atıldı. Aydınlık gazetesinin haberine göre, gün içerisinde isimlerinin açıklanacağı öğrenilen 2 üst düzey PKK'lı kritik teröristin yakalandığı ve İmralı'ya götürüldükleri belirtildi.

Aydınlık'tan Rafet Ballı iddiayı şöyle duyurdu:

"İstihbarat kulisleri önemli bir “iddia” ile çalkalanıyor.

“İddia” diyoruz.

Çünkü, henüz tam kesinleşmedi.

“Kulis” diyoruz.

Çünkü, istihbarat ve güvenlik çevrelerinde üst düzeyde konuşuluyor.

Konuyu haberleştirdik.

Zira, bilgiler farklı kanallardan geliyor.

Ama bilgiler hemen hemen aynı.

Birbirini tamamlıyor.

Konu ciddi.

Türkiye’nin terörle mücadelesini...

Hatta seçim sonuçlarını etkileyecek bir

durum var.

Bize gelen...

Ve de bizim ulaştığımız perde arkası bilgilere göre...

PKK’nın üst düzey iki yöneticisi Türkiye’nin elinde.

Bir kere daha tekrarlayalım: Terör örgütü PKK’nın iki üst düzey yöneticisi artık Türk güvenlik güçlerinin eline geçti.

Devam edelim.

Soralım...

Bu iki şahıs şimdi nerede?

Elimizdeki bilgilere göre...

Perşembe günü... Ya da en geç cumartesi günü İmralı’ya götürülecekler.

Yani Abdullah Öcalan’la aynı hapisaneye konulacaklar.

Aslında bu konuda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir işaret vermişti.

15 Haziran 2018’de...

Yani 5 gün önce...

İstanbul/Sultanbeyli’deki konuşmasında aynen şöyle konuşmuştu: “Size birkaç gün içerisinde daha başka müdelerimiz olacak...”

Ayrıntıları yayımlamayı sürdüreceğiz."

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel de sosyal medya hesabında söz konusu iddia hakkında kısa bir mesaj paylaştı.

Aydınlık gazetesinin iddiasını doğrulayan Yüksel, "Kandil paketlerinden ikisi bügün gizlice Türkiye'ye getirildi... Açıklama yakında yapılacak." ifadelerini kullandı.

