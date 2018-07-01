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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Yaşamını yitiren İslam tarihi uzmanı, Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Tarihçi Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatih Camii'ndeki törene katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tanıştığım andan itibaren nasıl bir Türkiye sevdalısı olduğunu gördüm. Eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içinde oldu. Sen nereyi istiyorsan söyle, biz orada bu merkezi oluşturalım dedik. Gülhane Parkı'nın içindeki, müze olarak yaptığımız yeri beğendiğini söyledi. Bizler bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Şu andaki yere kavuştuk." dedi.

2019 'FUAT SEZGİN YILI' İLAN EDİLECEK

Erdoğan ayrıca, 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Yılı' ilan edileceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
fuat sezgin Recep Tayyip Erdoğan

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