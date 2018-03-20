Putin ve Trump telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmede Trump’ın, Rusya'da düzenlenen başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Putin’i tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, iki lider Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdi.
Söz konusu ülkelerdeki krizlerin çözümünde, ivedi adımların atılmasının gerekliliği teyit edildi, Kore yarımadasında gerilimin azaltılmasıyla ilgili memnuniyetler dile getirildi.
Stratejik istikrarın sağlanması ve uluslararası terörizme karşı atılacak adımları da değerlendiren Putin ve Trump, silahlanma yarışının kısıtlanmasına yönelik koordinasyon sağlanmasının önemine de değindi.
Görüşmede, enerji başta olmak üzere ekonomi alanındaki ikili ilişkiler de ele alındı.
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