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'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.05.2024 12:57
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Halk TV'de görev alan İsmail Küçükkaya'nın aylık gelirinin 1 milyon lira olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili Küçükkaya'dan canlı yayında açıklama geldi. 1 milyon iddialarını yalanlayan Küçükkaya avukatlarının devreye girdiğini ifade etti.

'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aylık 1 milyon lira maaş aldığı iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sessizliğini bozan Küçükkaya canlı yayında bu iddiaları yalanladı ve, 'yanlış, karamalama, iftira' ifadelerini kullandı.

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Bir sosyal medya kullanıcısının Küçükkaya ile ilgili paylaşımı kısa sürede ses getirdi. Küçükkaya'nın Halk TV'den aylık 1 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

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Canlı yayında iddialara yanıt veren Küçükkaya şu ifadeleri kullandı;

Hayatta hiçbir şeyi kişiselleştirmem. Ama şu kadarını söyleyim, bir seyircimiz sormuş. Avukatlarım dün ilgili kişilerle konuştular. Tabi zaman zaman oluyor; yalan, yanlış, karalama, iftira... Güvensizlik yaratmak adına kamuoyu önündeki kişilerle ilgili böyle haberler olur. Ama biz genellikle muhatap almama çabası içine gireriz.

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Zorunluysak hukuki yollara başvurmak durumunda kalabiliriz. Tekrar edeyim avukatlarım ilgili kişilerle irtibata geçtiler. Bu iddiaların yalan olduğunu kamuoyu önünde ifade ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV ismail küçükkaya maaş
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