'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aylık 1 milyon lira maaş aldığı iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sessizliğini bozan Küçükkaya canlı yayında bu iddiaları yalanladı ve, 'yanlış, karamalama, iftira' ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısının Küçükkaya ile ilgili paylaşımı kısa sürede ses getirdi. Küçükkaya'nın Halk TV'den aylık 1 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

Canlı yayında iddialara yanıt veren Küçükkaya şu ifadeleri kullandı;

Hayatta hiçbir şeyi kişiselleştirmem. Ama şu kadarını söyleyim, bir seyircimiz sormuş. Avukatlarım dün ilgili kişilerle konuştular. Tabi zaman zaman oluyor; yalan, yanlış, karalama, iftira... Güvensizlik yaratmak adına kamuoyu önündeki kişilerle ilgili böyle haberler olur. Ama biz genellikle muhatap almama çabası içine gireriz.

Zorunluysak hukuki yollara başvurmak durumunda kalabiliriz. Tekrar edeyim avukatlarım ilgili kişilerle irtibata geçtiler. Bu iddiaların yalan olduğunu kamuoyu önünde ifade ettiler.





