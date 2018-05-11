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RTÜK'ün 10. Gelecekle İletişim Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

RTÜK'ün 10. Gelecekle İletişim Çalıştayı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) her sene düzenlediği "Gelecekle İletişim Çalıştayı'nın" 10'uncusu Özbekistan'da yapıldı.

Özbekistan'ın Buhara şehrinde 7 Mayıs’ta başlayan ardından Semerkant'ta devam eden çalıştayın Taşkent'teki bölümünün açılış törenine RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan Cihan Dilleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ganişer Rahimov, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çağlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Yerlikaya, görsel ve işitsel medya hizmetleri alanlarında küresel ve bölgesel düzeydeki ilişkilerin altyapısını oluşturmanın RTÜK'ün görevleri arasında yer aldığını, bu çerçevede 10 yıl önce başlatılan çalıştayların her sene gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, çalıştayın temel amacının kardeş ülkelerden gelen öğrencilerin kendi aralarında ve medya ile bağ kurmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Çalıştayda, Saray Bosna'dan Dakka'ya, Sana'dan Astana'ya uzanan geniş kültür coğrafyasından gelen öğrencileri bu kadim topraklarda bir araya getirdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Kültürel değerlerin tanıtımında medyanın rolü: Özbekistan örneğinde" ana temasının işlendiği çalıştayda Türk-İslam coğrafyasının daha da yakınlaşması, tecrübe paylaşımı imkanlarının geliştirilmesinde medyanın katkısı konularının ele alındığını söyledi.

Büyükelçi Şen de farklı ülkelerden birçok akademisyen ve öğrencinin bu vesileyle ata yurdu Özbekistan'ı ve onun kadim kültürel değerlerini öğrenmek için son derece önemli bir fırsata sahip olduğunu vurguladı.

Bu toprakların binlerce yıllık kadim Türk yurdu, Türk kültürünün beşiği ve ata yurdu olduğunu belirten Şen, etkinliğin kardeş halkların kültürel zenginliklerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu anlamaya imkan verdiğini anlattı.

Rahimov da bu organizasyonu Özbekistan'da düzenledikleri için RTÜK yönetimine teşekkür ederek, etkinlik dolayısıyla kardeş ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiyeli ortaklarıyla eğitim ve medya alanlarındaki karşılıklı iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarına dikkati çeken Rahimov, bu etkinliğin atılan ilk adım olduğunu ve bunun tam kapasiteli iş birliğine dönüştürülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Rahimov, kendilerinin Türkiye'nin medya alanındaki zengin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini vurguladı.

Çalıştay kapsamında Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Özbekçe hazırlanan "Türkiye'den Afrin'e Zeytin Dalı", "Tuzağa Düşme" başlıklı kitap ve broşürler katılımcılara takdim edildi.

Katılımcılar ayrıca genç iletişimciler tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.

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Gelecekle İletişim Çalıştayı Özbekistan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya RTÜK Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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