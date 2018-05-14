Rumen Alena aşkı uğruna Suriye'de mahsur kaldı

Pena, kocasından ayrılmak istememesi ve eşinin de Kıbrıs'a girmek için bir pasaportunun olmaması nedeniyle İdlib'de mahsur kaldı.

Rejim ve muhalifler arasındaki mücadelenin bölgeye yayılması üzerine Pena, eşi ve 5 çocuğu ile İdlib ilinin Sarmada ilçesindeki kamplara sığındı.

Esed rejiminin saldırılarında evlerini kaybeden çift, daha sonra ülkenin kuzeyinde nispeten daha güvenli bölgelere göç etti.

Güney Kıbrıs'ta tanıştığı Suriyeli İbrahim'e aşık olan Pena, 2011 yılında evlilik işlemleri için eşiyle Suriye'ye gitti.

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/ BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinin Sarmada ilçesinde eşi ve beş çocuğuyla mahsur kalan 27 yaşındaki Romanya vatandaşı Alena Nicoleta Pena, Güney Kıbrıs'ta yaşayan ailesinin yanına dönmek istiyor.

Pena, bir an önce eşi ve çocuklarıyla annesinin yanına dönmek için yardım bekliyor.

İdlib’deki AA muhabirlerinin ulaştığı Romanya vatandaşı Pena, kimliğini ve pasaportunu göstererek, 20 yaşına kadar annesiyle Kıbrıs'ta yaşadığını anlattı.

Pena, "Şimdi Sarmada ilçesinde bir çadırda yaşıyoruz. 500 metre mesafeden kovayla çadıra su taşıyoruz. Çocuklarımın gideceği bir okul yok." dedi.

Eşiyle Kıbrıs'ta tanıştığını ve evlendiğini söyleyen Pena, "Beş çocuğumuz oldu. Şu an İdlib'in Sarmada ilçesindeki Vasita kampında yaşıyorum. Türkiye'den Kıbrıs'a dönmek istiyorum ama eşimin pasaportu olmadığı için izin verilmedi. Eşim ve çocuklarımla buradan çıkmak istiyorum." diye konuştu.

- "Ailemin yanına Kıbrıs’a dönmek istiyorum"

Yaşadıkları kampta çok zorluk yaşadıklarını dile getiren Pena, "Yardım veya gıda istemiyorum, ailemin yanına Kıbrıs’a dönmek istiyorum. Bu konuyla kim ilgileniyorsa yardımını esirgemesin." ifadelerini kullandı.

Pena, Şam'daki Romanya Konsolosluğu ile sürekli görüştüğünü ancak bir türlü olumlu yanıt alamadığını söyledi.

- "Eşim 8 yıldır ailesini görmedi"

Pena'nın eşi İbrahim de karısının yaklaşık sekiz yıldır ailesini göremediğini ve onlara kavuşmak istediğini belirterek yardım istedi.

