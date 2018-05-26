Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 gün önce eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen, 144 metrelik ultra lüks yatında dinlenen Rus milyarder Viktor Rashnikov, dün akşam Londra'ya gitti. Ünlü milyarderin kızları ve yakınları ise bu sabah, Göltürkbükü Mahallesi'nde sahile çıkarak korumalarıyla birlikte Bodrum ve Milas'ta halı ve kültür turuna çıktı.
300 MİLYON DOLARLIK YATIYLA GELDİ
Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle 'Rusya'nın zenginleri' listesinin üst sıralarında yer alan Victor Rashnikov, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı ultra lüks yatıyla 3 gün önce Bodrum'a geldi. Rashnikov, eşi ve kızları; yatla Bodrum ve Gökova koylarını gezdi.
Rashnikov, dün akşam kendisine ait özel jetiyle Londra'ya gitti. Ailesi ise Bodrum'da kaldı.
HALI VE KİLİMLERE 450 BİN EURO ÖDEDİLER
Rashnikov'un eşi ve kızları bugün Göltürkbükü marinasında ıssız bir iskeleden korumaları eşliğinde karaya çıkarak, VIP minibüse binip, Bodrum ve Milas ilçesi ve köylerindeki el dokuma halı tezgahlarının bulunduğu köyleri gezdi; kültür turuna çıktı. Antik kentleri de gezen grubun 2 ayrı halı mağazasından yaklaşık 450 bin Euro'ya 6 halı ile 14 kilim, el dokuma yastık kılıfları, otantik Muğla ipeği ile dokunmuş yazlık elbiseler aldıkları öğrenildi.
3 GÜN SONRA GERİ GELECEK
Rashnikov'un 3 gün sonra tekrar Bodrum'a geleceği ve tatilini Bodrum ve Ege adalarında sürdüreceği öğrenildi.
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