Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gelen İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile bir araya geldi. RUSYA TEHDİDİNE KARŞI ORTAK HAREKET



Düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç'in, Rusya tehdidine karşı savunma konusunda ortak hareket etmek için anlaştığı bildirildi. HAVA SAHALARINI BİRBİRLERİNE AÇACAKLAR



Savunma alanında yapılacak anlaşmanın hava ve deniz sahasını gözetleme hususunda olduğu belirtildi. İki ülkenin, Rus uçaklarına karşı hızlı önlem alabilmek için karşılıklı önceden izin almaya gerek duymaksızın hava sahalarının kullanımını birbirlerine açacakları kaydedildi. RUS DENİZALTILARIN TESBİTİ İÇİN SIKI İŞBİRLİĞİ



Üzerinde anlaşılan diğer bir konunun ise özellikle Baltık Denizi'nde iki ülkeye yönelik tehdit oluşturan Rus denizaltıların tespiti yönünde daha sıkı iş birliğinde bulunulması olduğu bildirildi. Danimarka ve İsveç'in, Denizaltı Savunma Harbi teknolojisi kapsamında denizleri birlikte gözetleyeceği ifade edildi.

İSVEÇ'TE, 'SAVAŞ ÇIKARSA' KİTAPÇIKLARI ONLARCA YIL SONRA YENİDEN BASILIYOR



İsveç'te hükümet ülkedeki 4 milyon 800 bin eve dağıtılmaları için savaş çıkması halinde yapılacaklarla ilgili talimatların yer aldığı kitapçığı yeniden basıyor. Halkı savaşın tehlikeleri hakkında uyaran bu kitapçıklar 30 yıldan fazla süredir basılmamıştı. 'Om krisen eller kriget kommer', yani 'Kriz ya da savaş çıkarsa' isimli kitapçıklar, sivillerin, 'yaşamlarının alt üst olması halinde' neler yapabileceğine dair talimatlar içeriyor. Om krisen eller kriget kommer. Snart i din brevlåda. LÄS pic.twitter.com/jYQyaVCEQG — Fredrik Konnander (@FKonnander) 21 Mayıs 2018 Kitapçıkta, yalan haberlerin gerçeklerinden nasıl ayrılabileceğinden, aşırı sıcak veya soğuk hava şartları için hazırlıklı olmaya ve terör saldırısı ya da askeri çatışma halinde neler yapılabileceğine kadar pek çok alanda bilgi sağlıyor. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA HAZIRLANDI, BASIMINA 80'LERDE SON VERİLDİ



Askerler, felaket alanından kaçan insanlar ve bilgisayarları başında çalışan siber güvenlik ekiplerinin çizimlerini içeren 20 sayfalık kitapçık, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı döneminde hazırlanan ve son olarak 1980'lerde basılan talimat broşürünün güncellenmiş hali.

İsveç'in Sivil İhtiyat Dairesi'nin genel direktörü Dan Eliasson, kitapçığın yeniden basılması hakkında, "Ülkemizin güvenliği konusunda her birimiz sorumluyuz. O yüzden ciddi bir durum oluşması halinde herkesin nasıl katkı sunabileceği konusunda bilgisi olması gerekiyor" diyor. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” släpps nu i ny version och skickas ut till samtliga svenska hushåll. Kan laddas ned direkt från @MSBse https://t.co/xUY57ZMdex pic.twitter.com/zcKcfYJzCZ — Niklas Wistedt (@niklaswistedt) 21 Mayıs 2018 Eliasson ayrıca, "İsveç pek çok ülkeye kıyasla daha güvende fakat tehditlerin olmadığını söyleyemeyiz" diye ekliyor. Fakat bu tehditleri yöneltenin hangi ülke olduğundan bahsedilmiyor. İSVEÇ, 200 YILDAN BERİ BİR SAVAŞA TARAF OLMADI



İsveç, İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmıştı ve 200 yıldan beri herhangi bir savaşa dahil olmadı. Fakat İsveçli yetkililere göre, kitapçık halkı kayıtsızlaşmamaları konusunda uyarıyor. Kitapçıkta, "İsveç'e başka bir ülke tarafından saldırılması halinde asla pes etmeyeceğiz" gibi bir ifade de yer alıyor. 'TORTİLLA VE ISLAK HAVLU STOKLAYIN'



Öte yandan kitapçıkta savaş ya da doğal afet karşısında alınabilecek bir dizi önlem sıralanmış. Sözgelimi halka, evlerinde, tortilla (Meksika'da mutfağında yer alan, yufka benzeri hamurdan yapılan bir çeşit ekmek), sürülebilir peynir, hazır patates püresi, baklagil konservesi ve meyve püresi gibi yiyecekler stoklamaları tavsiye ediliyor.