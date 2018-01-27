Saklandığı yer basıldı! Çeyiz sandığında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis ekipleri, hakkında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan Aziz T.’nin saklandığı yeri tespit etti. Sabah saat 06.30’da zanlının saklandığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride arama yaptı.
"ABİ ÜSTÜMÜ GİYİNEYİM"
Evin bütün odalarını kontrol eden polisler, askıda yetişkin bir erkeğe ait kemeri üzerinde olan bir kot pantolonu olduğunu fark edince zanlının içeride olduğunu belirledi. Son olarak yatak odasını kontrol eden bir polis, zanlıyı çeyiz sandığının içinde yakaladı. Polisler tarafından sandığın içinden çıkartılan zanlı, karşısında polisleri görünce "Abi üstümü giyineyim" dedi. Kelepçelenen zanlı emniyete götürüldü.
10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Zanlının 3 ayrı uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti suçundan toplamda 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi.
İHA
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