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Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Samsun'da 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkışan bir kişi kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlardan meydan dayağı yiyerek polise teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki D.T. adlı şahıs, evinden dışarı çıkan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki N.D. adlı kadının ağzını eliyle kapatıp zorla bir ağacın altına götürüp yaşlı kadının giysilerini zorla çıkartarak tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

Yaşlı kadının feryat edip yardım istemesi üzerine çevreden koşan vatandaşlar, N.D.'yi kurtarıp D.T.'yi de darp edip polise teslim ettiler.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yaşlı kadın tecavüz Samsun polis

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