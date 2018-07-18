Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ahmet İpek'in kullandığı 55 AAR 618 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop karayolu Erenköy Mahallesi mevkisinde devrildi. Motosikletten düşen İpek, başını taşa çarparak yaralandı.

Bu sırada araçla bir habere giden AA kameramanı Mehmet Kumcağız, kazayı görerek durdu ve İpek'e ilk yardımda bulundu.

112 Acil Servis ekiplerine de bilgi veren Kumcağız, İpek'in başındaki yaraya bezle tampon yaptı.

Yaralıya, savaş muhabirliği eğitiminde aldığı ilk yardım bilgileri doğrultusunda müdahale eden Kumcağız, daha sonra İpek'i olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kumcağız, yaptığı açıklamada, bir haber takibi için 19 Mayıs ilçesine giderken motosikletin devrilip sürücüsünün yaralandığını gördüklerini anlatarak, "Arabayı durdurduk ve sürücü arkadaşım ile yaralının yanına geldik. Başından ciddi bir yarası vardı. Anadolu Ajansında savaş muhabirliği eğitimi almıştım. Orada aldığımız ilk yardım bilgisiyle yaralının başına tampon uyguladık. Sürekli konuşarak bilinç kaybı yaşamamasını sağladık." ifadelerini kullandı.

