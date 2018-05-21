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Şanlıurfa'da 4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 04:30 | Son Güncelleme

Merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

Şanlıurfa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.09'da merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem Şanlıurfa

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