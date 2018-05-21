Şanlıurfa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.09'da merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

