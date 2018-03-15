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Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 06:56 | Son Güncelleme

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir taksiden indikten sonra denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakıp Sabancı Caddesi Boyacıköy sahilinde, ismi öğrenilemeyen bir kadın, Boyacıköy otobüs durağında taksiden indi.

Aracından inen kadını bir süre sonra göremeyen taksici, durumdan şüphelenerek sahili kontrol etti. Kadının denizde olduğunu gören taksicinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan kadın, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ayrıca olay yerinde bu kişiye ait eşyalar bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğünü araştırıyor.

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