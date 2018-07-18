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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

6 bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 132'inci hafta çekilişinde 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 944 kişi 84 lira 95'şer kuruş, 3 bilen 56 bin 740 kişi 12 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 277 bin 783 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 818 bin 836 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 457 bin 986 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü sayısal loto

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