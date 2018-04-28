Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 28 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde 1 kişi altı bilmiş ve 1.8 milyon lira ikramiye kazandı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 28 Nisan Cumartesi günü 1120. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 28 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 28 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1120. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1120. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto'da geçen haftanın numaraları; 05 - 06 - 18 - 41 - 43 - 49 Milli Piyango İdaresinin kamu ile paylaştığı resmi rakamlara göre kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Ayşe Kaya adlı ve 34360042 numaralı bayiden yatıran büyük ikramiye talihlisi tam olarak 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruş kazandı. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti: 5 bilen 123 kişiden her biri 6 bin 248 lira 60'şar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişiden her biri 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişiden her biri 11 lira 95'er kuruş kazandılar. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık