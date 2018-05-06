Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Bu hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandığında şansını deneyen milyonlarca şans oyunu müdaviminin zenginlik hayalleri sonraki haftaya kaldı. Kimsenin kuponundan çekilişte çıkan numaraların hepsi birden tek kolonda çıkmadı. Böylece önümüzdeki çekilişe 3.6 milyon TL devretti. İşte 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları...
1121. haftanın numaraları: 03, 06, 18, 19, 26, 31
|6 bilen kişi sayısı :
|2. devir
|Devir miktarı
|3.667.862,52TL
|5 bilen kişi sayısı :
|175
|Kişi başına düşen ikramiye:
|4.595,70TL
|4 bilen kişi sayısı :
|8.456
|Kişi başına düşen ikramiye:
|71,75TL
|3 bilen kişi sayısı :
|155.680
|Kişi başına düşen ikramiye:
|10,95TL
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