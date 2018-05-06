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Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Haftanın Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve büyük ikramiye umudu ile kupon dolduranların zenginlik hayalleri önümüzdeki çekilişe taşındı. Sayısal Loto sonuçlarından 6 bilen çıkmayınca 2. devir gerçekleşti ve ikramiye havuzu büyüdü. İşte 5 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Bu hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandığında şansını deneyen milyonlarca şans oyunu müdaviminin zenginlik hayalleri sonraki haftaya kaldı. Kimsenin kuponundan çekilişte çıkan numaraların hepsi birden tek kolonda çıkmadı. Böylece önümüzdeki çekilişe 3.6 milyon TL devretti. İşte 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları...

1121. haftanın numaraları: 03, 06, 18, 19, 26, 31

6 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 2. devir Devir miktarı 3.667.862,52TL
5 bilen kişi sayısı : 175 Kişi başına düşen ikramiye: 4.595,70TL
4 bilen kişi sayısı : 8.456 Kişi başına düşen ikramiye: 71,75TL
3 bilen kişi sayısı : 155.680 Kişi başına düşen ikramiye: 10,95TL
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