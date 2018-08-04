Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ (AA) - Hakkari'de görev sırasında yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Doğan, memleketi Denizli'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 30 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı şehit oldu.
Şehidin naaşı, özel uçakla Denizli Çardak Havalimanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından ailesiyle yaşadığı Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınan şehit polis memuru için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Törende şehit polis memuru Doğan'ın babası Ahmet ve annesi Sündüz Doğan ile kız kardeşleri Gülsüm Karabacak ve Hatice Nurdoğan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
Şehit polis memuru Doğan için Delikliçınar Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit Doğan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Göreve 6 Ağustos 2016'da Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda başlayan Polis Memuru Mehmet Ali Doğan, 29 Haziran'da Yüksekova ilçesinde kalekolda nöbet sırasında yüksekten düşme neticesinde yaralanmış Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakıma kaldırılmıştı.
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