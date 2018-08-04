HABER

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

Hakkari'de görev sırasında yüksekten düşme sonucu yaralanan Denizlili polis memuru Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan, memleketi Denizli'de toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Hakkari'de görev sırasında yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Doğan, memleketi Denizli'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 30 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı şehit oldu.

Şehidin naaşı, özel uçakla Denizli Çardak Havalimanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından ailesiyle yaşadığı Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınan şehit polis memuru için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törende şehit polis memuru Doğan'ın babası Ahmet ve annesi Sündüz Doğan ile kız kardeşleri Gülsüm Karabacak ve Hatice Nurdoğan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Şehit polis memuru Doğan için Delikliçınar Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit Doğan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Göreve 6 Ağustos 2016'da Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda başlayan Polis Memuru Mehmet Ali Doğan, 29 Haziran'da Yüksekova ilçesinde kalekolda nöbet sırasında yüksekten düşme neticesinde yaralanmış Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakıma kaldırılmıştı.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!
POMEM sınav sonuçları açıklandıPOMEM sınav sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel Harekat polis şehit

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

CHP'de deprem! Görevden alındılar

CHP'de deprem! Görevden alındılar

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

POMEM sınav sonuçları açıklandı

POMEM sınav sonuçları açıklandı

Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.