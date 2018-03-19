Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele ile konulara değinirken Sincar'ın adını da telaffuz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak yönetime yöenlik olarak Sincar için "Halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz." dedi. Peki Sincar nerede? İşte Sincar ile ilgili merak edilenler.

SİNCAR NEREDE?

Sincar ya da Şengal (Arapça: سنجار‎, Sinjar, Kürtçe: شەنگال, Şingal), Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Ninova ili sınırları içinde bulunmaktadır.PKK'nın Irak Şengal askeri kolu olan YBŞ ve KBY peşmergeleri tarafından korunmaktadır. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşamaktadır.

İÇ SAVAŞTA SİNCAR'IN DURUMU

Ağustos 2014'te DAEŞ, Sincar'ı işgal etti ve 5-6 Ağustos'ta Ezidi tanıklara göre, 500-2.000 arası Ezidi sivili öldürerek Sincar katliamını işlediği belirtildi. Bu, Ezidi sakinlerinin toplu göçüne neden oldu.

20 Aralık 2014 gecesi, IŞİD militanları şehri almak için ilk hücumu sırasında, PKK güçleri Sincar şehrine akın etti. Ancak şehrin güney yarısında IŞİD militanların şiddetli saldırısı ile karşılaştılar.[3]