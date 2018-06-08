Skandal savunma! 'Babama köpeksin dedi'

Olay geçtiğimiz Ekim ayında Bodrum’un ünlü Barlar Sokağı’nda yaşandı. İki kadın turist sokak köpeklerine tekme attığını iddia ettikleri bir kişi tarafından darp edildi. Kadınlardan birinin kemiği kırıldı. Savcılığa intikal eden olay neticesinde zanlı M.G hakkında dava açıldı.
'VAHŞİSİN DEDİLER'
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Darp edilen plates eğitmeni Ceyda Kızılırmak ve Nuray Başer’in de müşteki-mağdur olarak yer aldığı avanın ilk duruşmasına katılmayan M.G’nin mağdur kadınları suçlayan ifadesi şöyle:
“İki bayan yanlarında üç köpekle dükkandan içeri girdiler. Köpeklerin ardından iki sokak köpeği de içeri girmeye çalışınca dükkanda çalışan Mehmet ayağıyla yere vurarak sokak köpeklerini kovmaya çalıştı. Kadınlar Mehmet'in köpeklere vurduğunu zannederek tartışmaya başladılar. Babam sakinleştirmek için devreye girdi. Bu kişiler sakinleşmedi. Babama 'Sen köpeksin, vahşisin' dediler. Babam onları sakinleştirmeye çalıştıkça onlar daha da yüksek sesle bağırmaya başladılar. Siyah saçlı olan kadın babama tokat attı. Diğeri de elindeki çantaları babama doğru fırlattı. Siyah saçlı olan çantasından bir jilet çıkardı, babama saldırdı. Gürültüyü duyan esnaf dükkana geldi. Ayırmaya çalışırlarken kadın yere düştü. Kimseye vurmadım, hakaret etmedim. Daha sonra gelip benim fotoğrafımı çektiler. Siyah saçlı kadından şikayetçiyim”
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