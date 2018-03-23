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Somali'de temizlik işçisi kadınları gaz püskürterek zehirlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 03:01 | Son Güncelleme

Başkent Mogadişu'da yoldan geçen şüpheli bir araçtan gaz püskürtülmesi nedeniyle zehirlenen belediye temizlik işçisi 14 kadın hastaneye kaldırıldı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan kadınlara yoldan geçen şüpheli bir araçtan gaz püskürtülmesi sonucu zehirlenen 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Abdiaziz Caddesi'nde belediye hizmeti kapsamında sokakları süpüren kadınların üzerine yoldan geçen şüpheli bir minibüsten bir çeşit gaz sıkıldı.

Olay yerinde aniden fenalaşarak hastaneye götürülen çoğunluğu genç 14 kadının zehirlendiği anlaşıldı. Kadınların tedavisi sürüyor.

Hastanede yatan temizlik işçilerini ziyaret eden yerel hükümet yetkilileri, olayın araştırıldığını belirtti ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Zehirlenen kadınlar arasında kardeşi de bulunan Mahad Abdi Abiikar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Neden ve nasıl oldu bilmiyoruz. Yanlarından hızlıca geçen bir aracın kadınların üzerine zehirli gaz sıktığı söyleniliyor." dedi.

Başkent Mogadişu'da belediyenin temizlik işçisi olarak çalışan Somalili kadınlar 2007 yılından bu yana Eş-Şebab terör örgütünün düzenlediği saldırılarda hedef oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Mogadişu Somali zehirleme

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