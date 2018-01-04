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Son dakika! Diyarbakır'da öğrenci minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 16:46 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Son dakika haberine göre Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Son dakika! Diyarbakır'da öğrenci minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

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