Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 171 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 536, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 537, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 2 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, bin 114'ü terör suçları, 100'ü düzensiz göç ve 3 bin 896'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 110 kişi yakalandı. İç güvenlik operasyonlarında 6 terörist teslim oldu, 13'ü ölü ve 2'si sağ ele geçirildi. Böylece toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Şırnak, Muş, Tunceli, Hakkari, Siirt, Bitlis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 76 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 25 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.