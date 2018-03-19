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Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, 12-19 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 171 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 536, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 537, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 2 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, bin 114'ü terör suçları, 100'ü düzensiz göç ve 3 bin 896'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 110 kişi yakalandı. İç güvenlik operasyonlarında 6 terörist teslim oldu, 13'ü ölü ve 2'si sağ ele geçirildi. Böylece toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Şırnak, Muş, Tunceli, Hakkari, Siirt, Bitlis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 76 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 25 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 576 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 111 el bombası, 40'ı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah ile 10 bin 477 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 873 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 455 kilogram esrar, 176 kilogram eroin, 2,26 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,65 kilogram metamfetamin, 1 milyon 246 bin 726 adet uyuşturucu hap, 995 kök kenevir bitkisi, 481 bin 438 paket kaçak sigara ve 174 ton 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 3 bin 896 kişi yakalandı.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 458 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 56 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 200 gram afyon sakızı, 2,2 kilogram bonzai, 3,6 kilogram metamfetamin, 27 bin 724 adet uyuşturucu hap, 102 kök kenevir bitkisi ile 28 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Ülke genelinde, organize suç örgütü kurarak, kasten yaralama, tefecilik, yağma, tehdit, silah mühimmat kaçakçılığı ve bu yolla terörü finanse eden gruplara yönelik 444 operasyonda 813 şüpheli gözaltına alındı. Biri uzun namlulu 43 silah ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 544 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma başlatılarak tespit edilen 297 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 222'si denizlerde olmak üzere 2 bin 872 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 100 kişi gözaltına alındı.

AA

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