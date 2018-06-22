Son dakika! İstanbul'da gökdelen yangını

İstanbul'un iş merkezi Maslak'ta bulunan 32 katlı bir gökdelende bu sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, gökdelenin camlarını kırarak müdahale etti. Gelen ilk bilgilere göre yangın dış aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından çıktı.

DHA Muhabiri Ertan Kılıç yangına ilişkin son bilgileri paylaştı:

"Çalışan personellerin olduğu bölümler etkilenmedi. Sadece dış cephedeki aydınlatma bölümünde çıkan bir yangın.

Yangın binanın 20'inci katına kadar ulaşmış durumda. Şu anda üst kata doğru devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin üst katlardaki camları da kırarak müdahale etmesini bekliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...



