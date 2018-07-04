Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bugün bulundu.
GÜN BOYU ARAMIŞLARDI
Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün, dün (salı) sabah saatlerinde, 1.5 yaşındaki torunu Rüya Çelik'i de yanına alıp, kimseye bir şey söylemeden dışarı çıkıp, gitmişti. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan 17 yaşındaki Gülçin Çelik, uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark etmişti.
Bunun üzerine resmi nikahları bulunmayan annesi Derya Manas ve babası Hakan Çelik ile jandarmayı arayıp durumu bildirmişti. Aile kendi çabalarıyla da arama çalışması yaptı ancak bir sonuç alamamıştı. Haber verilmesiyle köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çevrede arama çalışması başlatmıştı.
Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi. Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün’ün 1993 yılında kızı Derya Manas’ı İzmir Fuarı’nda bırakıp ortadan kaybolduğu öğrenildi. Yenigün’ün 22 yıl sonra 2015’te İzmir’de otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşamını sürdürdüğü sırada zor koşullardaki hayat mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından yakınları tarafından bulunduğu ortaya çıktı
Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz
Seçimlerle ilgili önemli gelişme! Oylar yeniden elle sayılıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Independent: IŞİD geri dönüyor
Sokakta aşka geldiler!
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum