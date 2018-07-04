Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bugün bulundu.

GÜN BOYU ARAMIŞLARDI

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün, dün (salı) sabah saatlerinde, 1.5 yaşındaki torunu Rüya Çelik'i de yanına alıp, kimseye bir şey söylemeden dışarı çıkıp, gitmişti. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan 17 yaşındaki Gülçin Çelik, uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark etmişti.

Bunun üzerine resmi nikahları bulunmayan annesi Derya Manas ve babası Hakan Çelik ile jandarmayı arayıp durumu bildirmişti. Aile kendi çabalarıyla da arama çalışması yaptı ancak bir sonuç alamamıştı. Haber verilmesiyle köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çevrede arama çalışması başlatmıştı.

Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi. Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.