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Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) mahalleye yakın dağlık alanda bulundu.

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bugün bulundu.

GÜN BOYU ARAMIŞLARDI

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün, dün (salı) sabah saatlerinde, 1.5 yaşındaki torunu Rüya Çelik'i de yanına alıp, kimseye bir şey söylemeden dışarı çıkıp, gitmişti. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan 17 yaşındaki Gülçin Çelik, uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark etmişti.

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Bunun üzerine resmi nikahları bulunmayan annesi Derya Manas ve babası Hakan Çelik ile jandarmayı arayıp durumu bildirmişti. Aile kendi çabalarıyla da arama çalışması yaptı ancak bir sonuç alamamıştı. Haber verilmesiyle köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çevrede arama çalışması başlatmıştı.

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Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi. Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün’ün 1993 yılında kızı Derya Manas’ı İzmir Fuarı’nda bırakıp ortadan kaybolduğu öğrenildi. Yenigün’ün 22 yıl sonra 2015’te İzmir’de otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşamını sürdürdüğü sırada zor koşullardaki hayat mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından yakınları tarafından bulunduğu ortaya çıktı

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