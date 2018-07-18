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Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man adası iddiası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 359 bin lira tazminat ödeyecek

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu man adası belgeleri erdoğan tazminat

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