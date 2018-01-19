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Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye güne kazalarla başladı! Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Muş'tan acı haber gelmeden evvel, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan bir otobüs devrilmiş ve kazada 16 kişi yaralanmıştı. Art arda gelen son dakika haberlerine göre, kar yağışı ve zorlu hava şartları nedeniyle, bir yolcu otobüsü kazası haberi de Konya'dan geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaralandı.

Son dakika haberlere göre, Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Öletaş'ın kullandığı Lider Muş Tur firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş'ta, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz" dedi.

Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 38 yaralı

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 38 YARALI

Kar yağışı ve zorlu hava şartları nedeniyle bugün kaza haberleri peş peşe geliyor. Muş ve Sivas'ın ardından bir yolcu otobüsü kazası haberi de Konya'dan geldi. Konya'daki kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaralandı.

SİVAS'TA CENAZEYE GİDEN OTOBÜS DEVRİLDİ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.

Cenazeye giden otobüs devrildi: yaralılar var
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çok acı bir olay ölenlere Allah rahmet eylesin Allah ailelerine sabır versin yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun......
Fetö Nurcuların kollarından biridir.
ALLAH ölenlere rahmet etsin fakat otobüs ve kamyon kullananların çoğu yolda cep telefonuyla oynuyor birincisi bu ikincisi de aracı olduğundan daha hızlı kullanıyor başka bir sebebi yok İÇLERİNDE DİKKATLİ OLANLAR ÇOK AZ BÜYÜK ARAÇ KULLANANLARIN ÇOĞU CAHİL TRAFİK KURALLARINDAN HABERİ YOK ÖNCELİKLE KIRMIZI IŞIK İHLALİ.....
ehliyet sağlık kurulundan değil aile hekimlerinde alınınca sonuç bu.E sınıfı ehliyet almak zorlaşmalı.her önüne gelen E sınıf ehliyetli.
Allah rahmet eylesin şu kış günü rabbim yaralılara şifa kalanlara sabır versin
Allah rahmet eylesin, ölenlerin yakınlarına sabır versin.... iki yıldır Almanya’da yaşıyorum bu süre içinde kazalarda Türkiye,de 1 günde kaybettiğimiz insan ölmemiştir.. Avrupa kıskanmakta haklı galiba
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