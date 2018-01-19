Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika haberlere göre, Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Öletaş'ın kullandığı Lider Muş Tur firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş'ta, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz" dedi.

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 38 YARALI

Kar yağışı ve zorlu hava şartları nedeniyle bugün kaza haberleri peş peşe geliyor. Muş ve Sivas'ın ardından bir yolcu otobüsü kazası haberi de Konya'dan geldi. Konya'daki kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaralandı.

SİVAS'TA CENAZEYE GİDEN OTOBÜS DEVRİLDİ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.