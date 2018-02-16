Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet

Son sözü sorulan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları benim masumiyetimin temelini oluşturmaktadır. Mehmet Altan'a yönelik iddialarla bana yönelik isnatlar örtüşmektedir. Dolayısıyla örnek karar verilmiştir. Kararınızın bu içtihat çevresinde verilmesini rica ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Altan son sözünde, "Ben yüzlerce kere yargılandım, askeri vesayet ve 28 Şubat sürecinde yargılandım. Hayatımda ilk defa yargılanırken anayasa suçu işleyen bir heyetle karşı karşıyayım. Hukuk dışı, yasa dışı, anayasa dışı eylemlerden ve bu yolculuktan vazgeçmek herkes için iyi olacaktır" diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet Altan, "18 aydır beni hapiste tutan yaklaşıma Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi beni yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler dahil 6 sanığa “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.