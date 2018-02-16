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Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 15:31 | Son Güncelleme

Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler dahil 6 sanığa “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet

Son sözü sorulan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları benim masumiyetimin temelini oluşturmaktadır. Mehmet Altan'a yönelik iddialarla bana yönelik isnatlar örtüşmektedir. Dolayısıyla örnek karar verilmiştir. Kararınızın bu içtihat çevresinde verilmesini rica ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Altan son sözünde, "Ben yüzlerce kere yargılandım, askeri vesayet ve 28 Şubat sürecinde yargılandım. Hayatımda ilk defa yargılanırken anayasa suçu işleyen bir heyetle karşı karşıyayım. Hukuk dışı, yasa dışı, anayasa dışı eylemlerden ve bu yolculuktan vazgeçmek herkes için iyi olacaktır" diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet Altan, "18 aydır beni hapiste tutan yaklaşıma Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi beni yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler dahil 6 sanığa “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

Altan kardeşler ve Ilıcak'ın ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanıklar kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin'in de "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Bu sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İddianamede, Emre Uslu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Darbe girişimi gecesinde yayın yaparak örgüt lehine konuşmalarda bulunan Samanyolu TV Washington Temsilcisi firari sanık Şemseddin Efe, darbe girişiminden bir ay önce katıldığı bir televizyon programında ''Ben profesör olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu.'' diyen firari sanık Osman Özsoy ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı firari Mehmet Kamış, gazetenin yöneticilerinden Faruk Kardıç, görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, İsrail muhabiri firari Abdulkerim Balcı, kapatılan Today's Zaman Gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni firari Bülent Keneş, Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olan ve 15 Temmuz gecesinde ABD'den yayın yapan FETÖ'nün bir televizyon kanalına çıkarak polisin darbenin yanında olacağını ve Cumhurbaşkanı'nın darbeye direnmeyeceğini iddia eden tutuklu sanık Şükrü Tuğrul Özşengül, Zaman gazetesi Marka Müdürü Yakup Şimşek ve gazetenin kültür sanat sayfasında çalışan Ali Çolak'ın da aynı suçlardan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bu sanıklar için ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu.

İddianamede, Zaman gazetesinin 10 Ekim 2015'de yayınlanan ve darbe çağrışımında bulunulduğu belirtilen reklam filmini çeken ajansın sahibi sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

DARBE GİRİŞİMİNİN REKLAM FİLMİ

İddianamede, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak'ın sosyal konumları, geçmişleri ve eylemlerinin niteliği itibarıyla terör örgütüyle organik bağları bulunmalarından öte süreklilik arz edecek şekilde örgütün amaçları doğrultusunda, iş birliği içerisinde faaliyette oldukları, darbe girişimine silahlı terör örgütü adına iştirak ettikleri anlatılıyordu.

Zaman gazetesinin 5 Ekim 2015'de yayınlanan ve darbe yapılacağı mesajının yer aldığı belirtilen reklam filmini çeken ajansın sahibi sanık Tibet Murat Sanlıman'ın, bu reklamın senaryosunu hazırlayan kişiler arasında olduğu ifade edilen iddianamede, Ekrem Dumanlı'nın da reklamın yayınlandığı tarihte darbe iması ve terör örgütüyle ilgili soruşturmalar yürüten savcıları, davalara bakan hakimleri, kamu görevlilerini ve mevcut hükümeti tehdit eden nitelikteki köşe yazısını kaleme aldığı belirtiliyordu.

İddianamede, somut olaydaki şifreli mesaj gönderme yönteminin TSK'ya sızmış terör örgütü mensuplarına yönelik olduğu anlatılarak, darbe girişimi faaliyetinin planlı, sistemli ve gizliliğe azami riayet edilerek gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Darbe mesajı verilen söz konusu reklam filminin, darbeci askeri kanatla fikir ve eylem birliği içerisinde, önceye dayalı planın bir parçası olarak hazırlandığı vurgulanan iddianamede, Sanlıman'ın 17-25 Aralık'tan sonra örgütün yayın organlarının reklam işlerini üstlenmeye devam ettiği anlatılıyordu.

DOSYALAR AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve 65. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin ''suçtan zarar gören'' olarak yer aldığı iddianamede, Abdulkerim Balcı, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Şükrü Tuğrul Özşengül, Tibet Murad Sanlıman, Tuncay Opçin ve Yakup Şimşek "sanık" olarak bulunuyordu.

İddianameyi kabul eden ve davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Eylül 2017'deki duruşmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Abdulkerim Balcı, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Şemsettin Efe ve Ali Çolak'ın henüz yakalanamamış olmasını göz önüne alarak, bu sanıkların dosyasının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini karara bağlamıştı.

Böylece bu davada Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 7 sanık kalmıştı. 11 Aralık 2017 tarihli duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Ilıcak ve Altan kardeşlerle birlikte 6 kişi hakkında, ''anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Tutuksuz sanık Sanlıman'ın ise ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan hapisle cezalandırılması talep edilmişti.​

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altan nazlı ılıcak

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Okuyucu Yorumları 77 yorum
BU İNSANI VE ADALET DEYİL. BU ÜLKENİN ALTINA DİNAMİT YERLEŞTİRİYOR BU HÜKÜMET BAŞKA BİŞİ YAPTIĞI YOK.
Bu kırmaları hiç sevmem lakin adalet olsaydı fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren fetosu ovenler feto ile kasila kasila poz veren zatı muhteremler devleti yönetiyor olmazdi
@mah6bsddn4 bunlar kaset olayı ile başlayan süreçte hala feto dediler o yüzden bu inan az bile ibreti alem için sonları idam olmalıydı.
yediğin hurmalar bir gün gelir tırmalar
Herşeyin hayırlısı nazlı ılıcak cok konustu ne gerek var otur gazeteciligini yap Feto yu savunmak sana mi dustu
ver çoşkuyu
Ekmeğini yediği suyunu içtiği devletine ve ulkusine hainlik yapanlara ibret olsun.Bu ülke sahipsiz degil.
gülüyordunuz zamanında şerefli TÜRK subaylarına yapılanlara .. keser döner sap döner gün gelir hesap döner nazlı hanım .. şimdi kar topu at bakalım
televizyonlarda vatanseverlere milliyetçilere orduya attıkları iftiralar, söyledikleri alçakça haince sözler aklıma geldi şimdi. hapiste çürüyüp geberip gidecekler inşallah. bunlar bu ülkede ölünce mezar yeri bile vermeyin.
Reis kendini padişah ilan et sende kurtul biz de kurtulalım
@asdoper04 Fetöcülerin hapse atılması zoruna mı gitti. Resi kadar başınıza taş düşsün...
Zamanında yediğin hurmalar. bilmem nazlıcım nereni tırmalar. bol bol dinlen içeride. muhasebe yap. ben kendimi niçin kullandırdım. belki doğruyolu bulursun. ve. rahşan gibi bi fisrt layd bekleki af çıkartsın. uğurlar ola nazlıcım
Hukumeti de sevmem akp yide fetoyude ama arkadaş bu ceza çok fazla vicdanım kabul etmiyor adalettttt.
Bır 15 Temmuz Sehıt yakını olarak Yuregıme su serpıldı, Bu kulun verdıgı ceza, Insallah en kısa zamanda Kahhar olan yuce Allahın cezasınada carpılırlar,
Sırada Emin Çölaşan var.
@tarkan_ozer_1991 Siz ona hoca efendi derken Emin Çölaşan 20 yıldır fetöye küfür ediyordu kör cahil
çok gördük müebbet yiyip 2 yıl sonra çıkanları.
adaletiniz batsın
Herşeyin Hayırlısı Kim ne ektiyse birgün karşılığını alacak galiba dünya da kendini bu kadar madara eden başka bir ülke yoktur Yahu cennet gibi bir vatan bahş etmiş yaradan sonra modern bir yönetim var insanlar özgür neden bunların kıymetini bilmiyoruz yok siyasi parti yok tarikat dergah bırakın taraftar olmayı artık işi kim iyi yapıyorsa verelim oyumuzu halkın ve memleketin menfaatine işler yapmazsa sandık da gönderir başkasını seçeriz işi gücü bıraktık taraftar oluyoruz her boka
Bu cezalar inşallah çocuk tecavüzcülerine de uygulanır. Milleti dolandıran kişilere de uygulanır. Devlet içinde yolsuzluk yaptığı belirlenen kişilere de uygulanır.
eskiden olsa idam ederlerdi
hep gidi nazli, bir zamanlar iktidar propagandasi yapardin tv'lerde...
AH KEŞKE BAŞTA TÜM HDP LİLER OLMAK ÜZERE DEMİTAŞ, LEYLA ZANA, PERVİN BULDANDA MÜHEBBETI EDİLSELER.
girdiğiniz o delikten bir daha nah çıkarsınız'in hukuki mealini tadacak olan bu 3 silahşörün ölüsü çıkar artık hapishaneden. Darbenin gerekli olduğunu söyleyen o dilleriniz sizi sonsuza dek bu hayattan silinmenize sebep oldu
Kocasını karısını aldatanlar. Aldıkları ahla iflah olmazlar
bu kadın sürekli akape yi savunuyordu bi ara o zaman iyiydi , sonra asrın liderimiz ve feto ya ne istediler de vermeyenler ile ters düştü ve hain oldu ...arkadaş , ya biz cahil kaldık yada bir yakan dolan oyunu var !!!
Peki , kozmik odanın bütün sırlarını fetö ye kim verdi bu iktidar değil mi ? biz bunuda eleştirmeyecekmiyiz ?
fetöyle az çok irtibata geçmiş herkes tek tek hesap vermeli.Cumhurbaşkanından çaycısına kadar.aksi taktirde kimse bana fetönün temizlendiğini anlatamaz.kaldıki zihniyet aynı.fetöcüler gitti şimdide menzilciler başladı.20 yıl sonrada menzilcilerle uğraşıcaz.zihniyet aynı olduktan sonra bu memleketi cemaatlerden temizliyemezsiniz.
Adalet yerini buldu..bunların üçüde Ergenekon Balyoz davalarında suçsuz askerlerin ahını almışlardı.onların ahı tuttu..
yaaaaaa; zamanında birilerinin muhtelif yerlerini sırf yaranmak için yalaya yalaya hal oldunuz, işte o birileri şimdi size kol gibi geçirdi müstehaktır size beter olun. yalakalık yapanlara da kapak olsun
bugün haberlerden duyduğum en güzel olaylardan biri ! bütün fetoçuların böyle cezalandırılması dileğiyle vatan hainleri
hayatları boyu hep fesatlık peşinde koştular.yani fetöcüdür değildir mesele değil.iyi insan olmadılar bence cezaları eskiden beri yaptıkları işlerdir.
keçke ergenokan,balyoz davalarındada bu şekilde isyan etseydiniz.işte o zaman sizleri savunurdum.ama yinede herkese adalet diyorum.
Üçünüde sevmem hatta nefret ederim. Lakin inşallah adaletle hükmedilmiştir.....
Sizler kendi ülkeniz icin calistiniz? bu ülke de maalesef isler böyle yürüyor? almanyanin yada abd nin adami olsaydiniz deniz yücel gibi tahliye olurdunuz?
@ressamibrahimi2017 fetöcü çakal..!!bunlarmı kendi ülkesi içinmi çalıştı?şu kafanızı kumdan çıkarın artık kripto fetöcü..ne içirdi sana bu sümüklü meczup.
Bu darbe şakşakçısı fetöcülere destek veren de onlar gibi fetöcüdür. Cezayı fazlasıyla hak ettiler. Darısı hala devletten kaçıp fetö adına çalışan hainlerin başına.
Turkiye kelimesini, adalet ve müsülmanlik kelimesi ile ayni sözcükte kullanmak insanlik suçu dur.
Saray saklabani fetö dedi diye...isid li yada pkk li olmak artik o kadar da suc degil ...evinden cephane cikar iyi hal indirimi alirsin eger isid li militansan....ama yazar gazeteci isen sonun vahim...
Yav bu memlekette bir tane fetö cü siyasetçi yokmuymuş be.
Kesinlikle doğru bir karar...Utanmadan seçilmiş iktidara darbe yapmaya kalkan hainler bunlar....aslında idam gerekir...
eden bulur nazlı ılıcak hanfendi.. bir zamanlar tercüman gazetesi sahibiydin kuponla televizyon veriyordun ama hiç kimseye vermedin .50 kuruşluk gazeteyi 5 liraya sattın ve milletin televizyonunu vermeyip paraları kasalara doldurdun. eden bulur....eden bulur nazlı hanımcık eden bulurrr.
FETÖNÜN GAZETECİ KALEMŞÖRLERİ CEZASINI BULDU SONUNDA.
biraz sabredin ortalık durlansın serbest kalırsınız adım gibi eminim akp siyasetini az çokçözdük ama koyunlar çözemedi:)
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