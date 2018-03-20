Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları da ekledi: Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız, sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız. " ifadelerine kullandı.
ERKEN SEÇİM İDDİALARINA CEVAP VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifak sürecine ilişkin olarak “Yerel seçimlerde gönüllü iş birliği olabilir” dedi. A Haber'in duyurduğuna göre Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda erken seçim iddialarıyla ilgili olarak ise, “Seçimler Mart ve kasım 2019’da” diye konuştu.
ABD'de okula saldırı!
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
İran sınırında korkunç görüntü
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 6 yorum