Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları da ekledi: Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız, sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız. " ifadelerine kullandı.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA CEVAP VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifak sürecine ilişkin olarak “Yerel seçimlerde gönüllü iş birliği olabilir” dedi. A Haber'in duyurduğuna göre Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda erken seçim iddialarıyla ilgili olarak ise, “Seçimler Mart ve kasım 2019’da” diye konuştu.