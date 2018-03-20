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Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifak sürecine ilişkin olarak 'Yerel seçimlerde gönüllü iş birliği olabilir' dedi.

Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları da ekledi: Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız, sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız. " ifadelerine kullandı.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifak sürecine ilişkin olarak “Yerel seçimlerde gönüllü iş birliği olabilir” dedi. A Haber'in duyurduğuna göre Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda erken seçim iddialarıyla ilgili olarak ise, “Seçimler Mart ve kasım 2019’da” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Recep Tayyip Erdoğan akp MHP

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu ittifak dahi şuan için yetersiz MHP'nin oyu yüzde beşin atında
ben bunu geçen "AKPARTİ Belediye seçimlerinde kayaya toslayacak" haberine yazdım ama birileri kırmızıya yüklenip yorumu gömdü )) "_AK parti Belediye seçimlerinde de MHP adaylarına ağırlık vermeli" demiştim Millet oy verecek yine ama birçok İnsan belediyelerden memnun değil ikigündür yazıyoruz ama bazıları eçim haftasını bekliyor galiba o gün o kapılar açılmaz BİLESİNİZ AKPARTİNİN VEKİLLERİ AKPARTİNİN BELEDİYE BAŞKANLARI! NERDESİNİZ OLUM Çıkın sokağa,Vatandaşın yanına uğrayın bi hal hatır sorun "_derdiniz sıkıntınız nedir" DEYİN ULAN DEYİN! Yoksa Millet sorar sandıkta hal hatırı
O KADAR ACİZ O KADAR MI DÜŞTÜLER BE YAZIK YAZIK VALLA YAZIK OLMADI BAĞLA HEPSİNİ AKP YE BÜTÜN PARTİLERİ ZORUNLU UĞRAŞMA ERDOĞAN DA TEHLİKENİN FARKINDA HALK UYANDI UYANDI İNŞALLAH :)
akp her türlü götürür
benim kapımı çalmayın da başka kapım yok..
O zaman bir suru gereksiz partiyi kapatin geriye iki parti kalsin
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