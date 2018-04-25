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Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimi öncesi açıklanması beklenen seçim takvimine ilişkin, "Seçim takvimini Uyum Yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir" ifadesini kullandı.

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

Ayrıntılar geliyor...

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YSK erken seçim 24 haziran seçimi

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