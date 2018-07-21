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Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Hocadan yardım isteyen genç, sosyal medyada günün konusu oldu. Bir takipçisi, vaaz sırasında hocaya "Allah rızası için bir yardım edin bir arkadaşım aklıma girip beni bir eskortun yanına götürdü. Aklımda kaldı çıkmıyor" diye serzenişte bulundu. Hoca ile genç arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı

İhramcızâde İlim Yayma Derneği hocası Kerem Önder’e yöneltilen soru geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

'MUSKA YAZABİLİR MİSİNİZ?'

Önder’e sosyal medyada yayınlanan vaaz sırasında bir takipçisi tarafından şu soru yöneltildi.

“- Merhaba hocam nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Allah rızası için bir yardım edin bir arkadaşım aklıma girip beni bir eskortun yanına götürdü o aklımda kaldı çıkmıyor bende gitmek istemiyorum günah diye ne yapsam, hep şeytan aklımda. Allah rızası için bir yardım edin bir muska falan yazabilir misiniz?”

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İhramcızâde İlim Yayma Derneği hocas Kerem Önder eskort Vaaz

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