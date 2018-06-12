Şule'nin ölümünde 6 karanlık nokta!

Doğum gününde Ankara'nın en lüks plazalarından birinin 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet soruşturması derinleşiyor. "Şule'nin ölümü intihar değil cinayet" diyen Çet ailesi, şüpheliler Ç.A. ve B.Y.'nin adli kontrol ile serbest bırakılmasına isyan etti.

Ailenin avukatı Umur Yıldırım, "İtirazımızı yaptık. Ölümünde 6 karanlık nokta var. Şüpheli Ç.A.'nın Şule ile yaptığı iki aylık telefon dökümlerinde taciz izlerine rastlanıyor. Tutuklanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisiydi. Ç.A.'nın da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışıyordu. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet'in işine son verdi. İddiaya göre Ç.A., "Yeniden işe dönmen için buluşup, konuşalım" deyince 28 Mayıs'ta Şule Çet, Ç.A. ve onlara katılan 3 kişi ile önce bir restoranda yemek yedi.

SABAHA KARŞI 4 SIRALARINDA DÜŞTÜ



Genç kız, saat 23.54'e doğru Ç.A. ve B.Y. ile birlikte Çankaya'da bulunan plazanın 20'nci katındaki ofise geçti. Sabah saat 04.00 sıralarında genç kızın düşerek öldüğü belirlendi. O gün Şule Çet'in doğum günüydü. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, olaydan sonra kayıplara karışan, 4 Haziran gecesi gözaltına alınan Ç.A. ve B.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.