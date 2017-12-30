Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 11:15 |4 saat önce

Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alıyor. Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak. Manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer aldığı belirtiliyor

Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında bulunan şapel ilk kez görüntülenirken, manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer aldığı belirtiliyor. Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında bulunan şapele manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitli ulaşılıyor. Şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alırken, şapelin büyük bir bölümünün zarar görmediği gözlendi. Bin 600 yıllık bir tarihe sahip Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak. Altındere Vadisi'ndeki Karadağ’ın yamacında bir mağaranın önüne inşa edilen, rahiplerin eğitim gördüğü bir manastır olarak kullanılan ve 1924 yılından sonra ören yeri olarak kullanılmaya başlanılan Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, restorasyonun tamamlanmasıyla Sümela Manastırı'nın gizeminin de çözülmüş olacağını söyledi.

Restorasyondan sonra manastırın bütün bölümlerine girilebileceğini dile getiren Ayvazoğlu, “Sümela Manastırı denizden yaklaşık bin 300 rakıma sahip Karadağ’ın yamacında, bulunmuş olduğu yer itibariyle bir gizeme sahip. Özellikle restorasyon yapıldıktan sonra Sümela'nın gizemini gezerek göreceğiz. Manastırda restorasyon öncesi sadece belirli alanlara girilebilirken tamamlanacak restorasyondan sonra artık Sümela Manastırı'nda ziyaretçilerimizin daha fazla noktaya girme imkanına sahip olacaklar” dedi. "GİZEMİNİ KORUYAN GİRİLMEMİŞ PEK ÇOK ŞAPEL YER ALMAKTA" Gizemini koruyan ve girilmemiş birçok şapelin olduğunu belirten Ayvazoğlu, “Ulaşılamayan, yolu olmayan, kayanın diğer ucunda bulunan şapelden başka manastırın içerisinde yine gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer almaktadır. Bu şapelleri ve aynı zamanda mutfak ve öğrenci odalarını görebileceğimiz bir yapı ortaya çıkmış olacak. Hem restorasyonla fresklerimizin bulunmuş olduğu bölümler daha güzel bir şekilde gün yüzüne çıkacak hem de bahsetmiş olduğumuz bu alanları ziyaretçilerimiz gezerek Sümela’nın tüm gizemine kavuşmuş olacaklar. Ulaşımı zor olan diğer şapele ise restorasyonun bitme aşamasına yakın yapacağımız ahşap bir yolla ziyaretçilerimize açmayı planlıyoruz" diye konuştu.