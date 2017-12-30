HABER

Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 11:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alıyor. Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak. Manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer aldığı belirtiliyor

Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında bulunan şapel ilk kez görüntülenirken, manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer aldığı belirtiliyor.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında bulunan şapele manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitli ulaşılıyor.

Şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alırken, şapelin büyük bir bölümünün zarar görmediği gözlendi. Bin 600 yıllık bir tarihe sahip Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak.

Altındere Vadisi'ndeki Karadağ’ın yamacında bir mağaranın önüne inşa edilen, rahiplerin eğitim gördüğü bir manastır olarak kullanılan ve 1924 yılından sonra ören yeri olarak kullanılmaya başlanılan Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, restorasyonun tamamlanmasıyla Sümela Manastırı'nın gizeminin de çözülmüş olacağını söyledi.

Restorasyondan sonra manastırın bütün bölümlerine girilebileceğini dile getiren Ayvazoğlu, “Sümela Manastırı denizden yaklaşık bin 300 rakıma sahip Karadağ’ın yamacında, bulunmuş olduğu yer itibariyle bir gizeme sahip. Özellikle restorasyon yapıldıktan sonra Sümela'nın gizemini gezerek göreceğiz. Manastırda restorasyon öncesi sadece belirli alanlara girilebilirken tamamlanacak restorasyondan sonra artık Sümela Manastırı'nda ziyaretçilerimizin daha fazla noktaya girme imkanına sahip olacaklar” dedi.

"GİZEMİNİ KORUYAN GİRİLMEMİŞ PEK ÇOK ŞAPEL YER ALMAKTA"

Gizemini koruyan ve girilmemiş birçok şapelin olduğunu belirten Ayvazoğlu, “Ulaşılamayan, yolu olmayan, kayanın diğer ucunda bulunan şapelden başka manastırın içerisinde yine gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer almaktadır. Bu şapelleri ve aynı zamanda mutfak ve öğrenci odalarını görebileceğimiz bir yapı ortaya çıkmış olacak.

Hem restorasyonla fresklerimizin bulunmuş olduğu bölümler daha güzel bir şekilde gün yüzüne çıkacak hem de bahsetmiş olduğumuz bu alanları ziyaretçilerimiz gezerek Sümela’nın tüm gizemine kavuşmuş olacaklar. Ulaşımı zor olan diğer şapele ise restorasyonun bitme aşamasına yakın yapacağımız ahşap bir yolla ziyaretçilerimize açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"ALTINDERE VADİSİ TURİZM VADİSİ OLACAK"

Sümela’nın kompleks bir yapı olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, “Bu yapı bloku içerisinde ve yapının dışındaki çevrede gezilmeye değer pek çok unsur yer almaktadır. Hem Bakanlığımız hem de Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz bu vadimizde gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Sümela Manastırı restorasyonu Bakanlığımızın önem verdiği bir çalışmadır. Sümela ören yerinde restorasyon sonrası girilmeyen pek çok noktaya ziyaretçilerimiz girme imkanı bulacaklar. Sümela Manastırı gerek içerisi gerekse dışarısı gerekse karşı vadide yapılan teraslarıyla birlikte artık bir turizm vadisine dönüşmüş olacak. Böylece gelen ziyaretçilere bir gün boyunca orada tutabilecek bir imkan sağlayacak. Trabzon’a belki de turizm açısından bir gün daha kazandırmış olacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Sümela Manastırı Restorasyon cennet ve cehennem ölüm ve yaşam freskler şape

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sizden önce bulanlar olmuş gibi, duvarlara yazmışlar çizmişler yine.
aman kardeşim siz restorasyon falan yapmayın
GİZEMLİ YER KIRILIP DÖKÜLMESE DAHA ÇOK TURİST ÇEKERDİ BU LATİN ALFABELERİDE GİZEMLİ TAAA ÖNCELERDEN KULLANILMASI DÜNYAYA YAYILMASI İLGİNÇ SANKİ UZAYLILARİRİLERİ BU ALFABENİN DÜNYA ALFABESİ OLMASINA ÇOK ÖNCELERDEN KARAR KILMIŞ GİBİ
orası talan edilmiş gözleri oyulmuş insan figürleriyle dolu ,siz yeni buldunuz öylemi
Diğer Haberler
Taksim’de bir ilk! Kangallar görevde

Taksim’de bir ilk! Kangallar görevde

Son dakika! PKK roketatarla saldırdı: 3 asker yaralı

Son dakika! PKK roketatarla saldırdı: 3 asker yaralı

Yeni yıl mesajları 2018 - En güzel resimli yeni yıl mesajları - En yeni kısa yeni yıl sözleri

Yeni yıl mesajları 2018 - En güzel resimli yeni yıl mesajları - En yeni kısa yeni yıl sözleri

Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı

Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı

Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.