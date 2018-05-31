Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 554'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 19, 37, 42 ve 47 olarak belirlendi.
Bu haftaki çekilişte üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 123 bin 601 lira devretti.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.
Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.
Süper Loto, 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
Süper Loto'da kazanılan ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2018 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
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