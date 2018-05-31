Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 554'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 19, 37, 42 ve 47 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMADI

Bu haftaki çekilişte üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 123 bin 601 lira devretti.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.