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Tartışılan SADAT Başkanı güvenlik zirvesinde

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 09:01 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Afrin harekatı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan "Güvenlik Zirvesi" toplantısı sona erdi. SADAT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin, toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanına oturması dikkat çekti.

Zirvede, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank da yer aldı.

TARTIŞILAN SADAT (ULUSLARARASI SAVUNMA DANIŞMANLIĞI)

Zirvede yer alan Adnan Tanrıverdi, SADAT adlı uluslararası bir savunma danışmanlığı şirketinin de kurucusu… Çok tartışılan bu şirket, amacını ‘'Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, stratejik danışmanlık, askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak, İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak hak ettiği yerini almasına yardımcı olmak” biçiminde açıklamıştı.

Askeri ve güvenlik alanında pek çok eğitim de veren şirketin, kursları arasında, “Gayri Nizamı Harp, Keskin Nişancılık, Kara Harekatı, Koruma, Tahrip, İleri Teknik Muharebe, “Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik”, Tank, Zırhlı Araç Avcılığı” gibi eğitim paketleri bulunuyor.

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İRTİCAİ FAALİYET

Tanrıverdi, 1992’de Tuğgeneral oldu ve ardından da kadrosuzluktan emekli edildi. 2000 yılında Adaleti Savunanlar Derneğini kurup, TSK'dan özellikle irticai faaliyetler nedeniyle ihraç edilenleri savundu. CHP Milletvekilleri SADAT konusunda TBMM'ye önergeler vererek ‘' SADAT'ın kontrgerilla teşkilatı olduğu'' iddialarını gündeme getirmişlerdi.

AKŞENER DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir süre önce yaptığı açıklamada ‘' Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz.Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum.” demişti. (Sözcü)

Akşener'in iddialarının odağındaki SADAT'tan açıklama
Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şu masada önceden FETOSU öven RTE ye hirsiz bopcu diyen sülo haric hic birisi TÜRK'üm diyemiyor tek millet diyor ibrahimin milleti diyor yani israil ogullarindaniz filan diyorlar SADAT denen yapi zaten ozerkci TÜRKLÜK Düşmanı bir yapi bunlar TÜRK milletini Din kisvesiyle KANDIRIP saraylarda yasarken VATAN çocukları can verir.. bunlarin cocuklarinin hic biri askerlik yapmamistir..
al işte sen kontrgerilla bir oluşumu devletin güvenlik zirvesine sok. bu kontrgerilla örgütün hükümetin güdümünde tsk dışında silahlı güç oluşturmasına izin ver sonra da dhkp-c - kck yapılanmalarına terörist de. Yer mi senden olmayan bu durumu ? senin yetiştirdiğin yasadışı silahlı örgütün(sadat) hedefindeki halk ne yapacak ? tabi ki kendine yakın gördüğü bir örgüte katılacak. Göz göre göre ülke nasıl iç savaş ortamına çekilir bu günleri görüyoruz. Tam bir faşist parti devleti uygulaması. Ülkenin anasını iyi ağlattınız bravo akp.
Yasalarda adı bile geçmeyen yasadışı bir örgüt (SADAT) kurucusunun güvenlik toplantısında ne işi var??? Ümit Özdağ"ın dile getirdiği silah eğitim kamları doğru mu? Bu kamplarda silah eğitiminden geçirilen sivillere nasıl bir görev verilecek?? bu silahları kime ve kimlere karşı kullanacaklar??Ben bu ülkenin vatabdaşı olarak Askerime,polisime ..yasal güvenlik güçlerime güvenirim bunun dışındakiler benim için teröristtir,paramiliter güçlerdir..Hükümetin açıklama yapması gerekiyor..
FETÖCÜLERİN YERİNE SADATMI GEÇTİ.
Meral akşenerin dediği silahlı kamplar doğruymuş bu fotograf bunu ispatladı ama seçim günü İYİ partinin zaferini gölgelemek isteyen kim olursa olsun çok sasıracaklar Allaha şükür bizlerde boş değiliz...
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