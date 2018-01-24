Tartışılan SADAT Başkanı güvenlik zirvesinde

Zirvede, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank da yer aldı.

TARTIŞILAN SADAT (ULUSLARARASI SAVUNMA DANIŞMANLIĞI)

Zirvede yer alan Adnan Tanrıverdi, SADAT adlı uluslararası bir savunma danışmanlığı şirketinin de kurucusu… Çok tartışılan bu şirket, amacını ‘'Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, stratejik danışmanlık, askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak, İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak hak ettiği yerini almasına yardımcı olmak” biçiminde açıklamıştı.

Askeri ve güvenlik alanında pek çok eğitim de veren şirketin, kursları arasında, “Gayri Nizamı Harp, Keskin Nişancılık, Kara Harekatı, Koruma, Tahrip, İleri Teknik Muharebe, “Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik”, Tank, Zırhlı Araç Avcılığı” gibi eğitim paketleri bulunuyor.