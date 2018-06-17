Tatilciler dönüş yolunda

"Bayram tatilinin başladığı arife gününden itibaren aldığımız tedbirlerle şu ana kadar ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Bunda sürücülerimizin bilinç düzeylerinin artması da etkili oluyor. Sürücülerimizden ricamız, telefonlara bir aparatla cevap versinler ya da müsait yerlere çekip görüşmelerini yapsınlar. Bayram olması nedeniyle yoğun olarak cep telefonlarına mesajlar da geliyor. Mesaj uygulamalarına direksiyon başında ilgi göstermesinler. Yorgun, uykusuz ve alkollü direksiyon başına geçmesinler. Hatalı sollama ve yakın mesafe takip konuları da sürücülerimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Geçen sene 2 ölümlü kaza olmasına karşılık bu yıl ölümlü kaza olmaması sevindiricidir."

Geçen yıl 13 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini dile getiren Arif Aysun, "Bu yıl ise 10 yaralamalı kaza meydana geldi. Burada da bir azalma var. Maddi hasarlı kazalarda da geçtiğimiz yıl 15 kaza meydana gelmişti, bu yıl 10 hasarlı kaza meydana geldi. Geçen Ramazan Bayramı tatilinde 35 yaralı varken, bu sene aynı zamanda 24 yaralımız var." diye konuştu.

