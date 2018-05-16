HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Teknik arıza tramvay seferlerini aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Pazartekke–Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdıİsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
FETÖ sanığı Harput, eski bakanların tanık olarak dinlenmesini istediFETÖ sanığı Harput, eski bakanların tanık olarak dinlenmesini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksama arıza sefer tramvay

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.