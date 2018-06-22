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Telef olan keçilerine sarılarak ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:25 | Son Güncelleme

Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sürüsünün tamamının telef olduğunu gören kişi, hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sürüsünün tamamı telef olan İsmail Koç, ölen hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Üçavlu Mahallesi Mağara Tepe mevkisinde çobanlık yapan Levent Şermen, otlattığı hayvanların yağmurdan ıslanmaması için çam ağacının altına sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 106 kıl keçisinden oluşan sürünün tamamı telef oldu.

Çoban Şermen, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, çeşmeye su içmeye gittiğini, sürünün sesinin bir anda kesildiğini, her şeyin bir anda olduğunu söyledi.

- Hayvanlarının ardından ağıt yaktı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sürünün sahibi İsmail Koç, telef olan keçileri görünce sinir krizi geçirdi.

Hayvanlarına sarılarak ağlayan Koç, "Allah'ım hangisine koşayım." diye ağıt yaktı.

Koç'u, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Hayvanlar kepçe yardımıyla kazılan çukura gömülecek.

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