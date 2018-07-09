THY, Azerbaycan'ın futbol takımı Neftçi'ye sponsor oldu

BAKÜ (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'ın Neftçi Futbol Kulübü ile marka iş birliği anlaşması imzaladı.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas, Neftçi Futbol Kulübü Başkanı Kamran Guliyev, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

Neftçi Futbol Kulübü Başkanı Guliyev, törende yaptığı konuşmada "iki devlet, bir millet" anlayışıyla yürütülen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ebedi olduğunu söyledi.

Anlaşmanın iki devlet arasındaki sportif ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Guliyev, "Hem biz hem de THY bu anlaşmadan fayda elde edecektir. Türkiye'nin 1 numaralı markası Azerbaycan'ın bir numaralı takımıyla iş birliği yapıyor. Bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Törende konuşan THY Bakü Müdürü İlyas, THY olarak iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağları her zaman desteklediklerini söyledi.

İmzaladıkları anlaşmanın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun bariz yansıması olduğunu vurgulayan İlyas, "Azerbaycan hiçbir zaman THY için sadece uçuş icra edilen bir destinasyon olmamıştır. Ülkemize karşı hissettiğimiz sorumluluğu aynı şekilde kardeş ülke Azerbaycan için de hissetmekte ve Azerbaycan sporunun geleceğine inanmaktayız." şeklinde konuştu.