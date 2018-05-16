Tokat'ta inşaatta çökme: 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaatta meydana gelen çökme sonucu iki işçi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Erek Caddesi'nde bir inşaatın ikinci kat zeminine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

Çöken beton ve kalıbın altında kalan işçiler Adem Karadeniz (53) ve Hüseyin Akbulut (33), arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Karadeniz ve Akbulut ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

