HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tokat'ta inşaatta çökme: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Tokat'ta inşaatta çökme: 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaatta meydana gelen çökme sonucu iki işçi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Erek Caddesi'nde bir inşaatın ikinci kat zeminine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

Çöken beton ve kalıbın altında kalan işçiler Adem Karadeniz (53) ve Hüseyin Akbulut (33), arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Karadeniz ve Akbulut ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Görme engellilerin gözü olacak cihaz dağıtılmaya başlandıGörme engellilerin gözü olacak cihaz dağıtılmaya başlandı
Muğla'da CHP'den İsrail ve ABD protestosuMuğla'da CHP'den İsrail ve ABD protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı çökme Erbaa inşaat Tokat

En Çok Okunan Haberler

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.