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Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Trabzon'da düzenlenen FETÖ Operasyonu'nda görevden uzaklaştırılan polis memurları ve eşlerinden olan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde, Emniyet yapılanması 'Mahrem İmam Vekiller' olarak adlandırılan şahıslara bağlı olarak örgüt faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen çoğunluğunun ihraç ve görevden uzaklaştırılan polis memurları ve eşlerinden olan 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Gözaltındaki şahısların TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Trabzon operasyon

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