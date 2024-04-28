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  4. Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve gitti, önce zile sonra tetiğe bastı!

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve gitti, önce zile sonra tetiğe bastı!

28.04.2024 16:45
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Bursa’da boşanma aşamasında olan eşi Ayşe A.’nın kaldığı eve gelen Hüseyin A., üst üste bastığı zile rağmen kapıya kimse çıkmayınca evi kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi’ne bildirirken, Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve gitti, önce zile sonra tetiğe bastı!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., boşanma aşamasında olan eşi Ayşe A.’nın Hamzabey Mahallesi’nde kaldığını öğrendi.

SİNİRLENİP EVİ KURŞUNLADI

Otomobili ile evin önüne giden Hüseyin A., önce zile bastı. Zil sesine kimse çıkmayınca sinirlenen adam, evi kurşunladı.

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Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde olduğu ve cama çıkmadıkları öğrenildi.

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Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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