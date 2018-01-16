Trabzon'daki uçak kazası ile ilgili flaş yorum! Kendi kendine çalışmaz

Uçağı Trabzon’a indiren ikinci pilot İrfan Yavuz ise “Hava yağmurlu, pist ıslaktı. Tekerlekler piste değdikten sonra uçak yavaşlamadı. Uçak denize yöneldi. Kontrol benden çıktı ve kaptan pilota geçti. Sağ motor koptu” diye konuştu.

‘ARIZA DA OLABİLİR’

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan ve Enis Yıldırım'ın haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen ve Trabzon’a birçok uçuş yapan tecrübeli pilot, bu ifadelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Reverse (ters itme), uçağı durdurmaya yarayan, motoru tersine işleten durdurucu güçtür. New York’ta da THY uçağı pistten çıkmıştı. Onda kaptan yanlışlıkla reverse kapatacağım diye gaz kolunu tam ileri itmişti. Bu da öyle olmuş olabilir. Tam ileriye itildiği zaman uçak fırlar ve kayar. Çalışmayan veya daha az çalışan motor tarafına çeker. Hiçbir motor kendi kendine gaz açmaz. Reverse arızası da olabilir. Reverse kapatırken gazı full açmış da olabilirler.” Trabzon Havalimanı’nın tehlikeli havalimanlarından olduğunu söyleyen pilot, “Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım” dedi.