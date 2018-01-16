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Trabzon'daki uçak kazası ile ilgili flaş yorum! Kendi kendine çalışmaz

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 08:56 | Son Güncelleme 7 saat önce

Trabzon’da yolcu uçağının pistten çıkmasıyla ilgili pilotların “Uçak normal iniş yaptı ama manevra yaparken birden sağ motor hızlandı ve uçak sol tarafa gitti” ifadelerini uzman bir meslektaşları yorumladı. Trabzon’a sürekli uçan tecrübeli pilot, motorun kendi kendine çalışmayacağını belirtirken, pilot hatası ya da arıza olabileceğini vurguladı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının, cumartesi gecesi Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken pist dışına çıkmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Uçağın kara kutusunu incelemeye alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kaza kırım ekibinin ayrıntılı rapor hazırlayacağını bildirdi. Boeing firmasından da Trabzon’a inceleme ekibi gönderileceği öğrenildi.

‘KONTROL BİZDEN ÇIKTI’

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmada pilotlar ve kabin ekibinin ifadesi alındı. Kaptan pilot ve yardımcı pilotun, ‘sağ yöne manevra yapacakları sırada sağ motorun aniden hız aldığını ve uçağın sola savrulduğunu’ söyledikleri belirtildi.

41 yıllık pilot olduğunu belirten kaptan pilot Ender Bayraktar, “Pist açıktı. İnişe geçtik. İkinci pilot inişi gerçekleştirdi. Fakat uçak durmadı. Kontrolü ben aldım. Fren yaptım. Uçak sol tarafa yöneldi. Kontrol benden çıktı. Pistten çıktıktan sonra motor koptu. Toprak zeminde bir süre sürüklendik” dedi.

Uçağı Trabzon’a indiren ikinci pilot İrfan Yavuz ise “Hava yağmurlu, pist ıslaktı. Tekerlekler piste değdikten sonra uçak yavaşlamadı. Uçak denize yöneldi. Kontrol benden çıktı ve kaptan pilota geçti. Sağ motor koptu” diye konuştu.

‘ARIZA DA OLABİLİR’

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan ve Enis Yıldırım'ın haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen ve Trabzon’a birçok uçuş yapan tecrübeli pilot, bu ifadelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Reverse (ters itme), uçağı durdurmaya yarayan, motoru tersine işleten durdurucu güçtür. New York’ta da THY uçağı pistten çıkmıştı. Onda kaptan yanlışlıkla reverse kapatacağım diye gaz kolunu tam ileri itmişti. Bu da öyle olmuş olabilir. Tam ileriye itildiği zaman uçak fırlar ve kayar. Çalışmayan veya daha az çalışan motor tarafına çeker. Hiçbir motor kendi kendine gaz açmaz. Reverse arızası da olabilir. Reverse kapatırken gazı full açmış da olabilirler.” Trabzon Havalimanı’nın tehlikeli havalimanlarından olduğunu söyleyen pilot, “Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım” dedi.

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5 YOLCU ŞİKÂYETÇİ

Bu arada uçaktaki yolculardan 5’i polis merkezine başvurup şikâyetçi oldu. Ölümden döndüklerini belirten yolcuların maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Şikâyetçi sayısının artacağı ileri sürüldü. Olayda hafif yaralanan 2 yolcunun da taburcu olduğu belirtildi.

DOLGU YAPILIYOR

Uçağın saplandığı yerden çıkarılmasına yönelik yapılacak çalışma kapsamında, ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için dolgu çalışması başlatıldı. DHA'nın haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uçağın saplandığı yere kamyonlarla malzeme taşıyarak, alanın genişlemesini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Trabzon Kaza

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Uçak saat kaçta inmiş??? 12:00 dan önce mi sonra mı? Bu önemli :)
@b.y58 çok komik salak herif.inş.sen de bi gün tadarsın aynısını hanzo
@b.y58 ANNENE SOR..HER GECE 12 DEN SONRA GEL DİYEN KENDİSİ :))
Allaha şükür hafif atlatildi ama benim dikkatimi birsey cekti, Hergun yollarda kaza yapip onlarca kisiyi öldüren malum firmanin ismi her kazasinda sansurlenirken, bu kazada pegasusun ucagida adıda hic sansurlenmedi, malum otobus firmasinin kim oldugunu soylemeye gerek yok, hani şu muavininin masturbasyon yaptigi...
Bu nasıl bir havalimanı ulaştırma bakanı oku bu haberi en yoksul ülkelerin bile havalimanları bundan daha kalitelidir uyumayı bırakında çalışın azcık
layyynnnn yalan yanlış konuşmayın! adının açıklanmasını istemeyen pilot yorum yaptı!! hadi oradan!!! ya adamsa adını açıklasın ya da sussun! ya da haber yanlış! ben de indim kaç defa trabzona!! pist iki yönlüdür, rüzgar ters ise öbür taraftan inersin!! kamuoyunu insanları yanıltmayın!!!
öfff yoruma bak, tecrübeli pilotmuş birde. kendi kendine çalışmaz diyor merak ediyorsun devamını okuyorsun ya pilot hatası yada arızadır diye bitiriyor!!! kaza olduğu gün sokaktan bir vatandaşı çevirip sorsanız aynı cevapları verir çünkü başka seçenek yok!
Trabzon Havalimanı’nın tehlikeli havalimanlarından olduğunu söyleyen pilot, “Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım” dedi. deniliyor. Şimdi gelelim esas meseleye. Pilotlar Suçlu olsun. Uçak da arıza vermiş olsun. Peki böyle bir konuma böyle bir havaalanı yapan ve yaptıranların hiç mi sucu yok ..demek ki Yaptık demeyle olmuyormuşş
Ya arıza yada pilot hatası açıklamaya bak:)Biz de Ruslar füze attı sandık
buyuk basarı boyle kazaları sadece pegasus becerır zaten
Trabzon’a sürekli uçan tecrübeli pilot, motorun kendi kendine çalışmayacağını belirtirken, pilot hatası ya da arıza olabileceğini vurguladı. :)
pilot hatası yada arıza ne salak zaten arızadan söz ediyor adam kendi kendine manevra yapması demek arıza demek
Trabzon Havalimanı Türkiyede birçok vilayette havalimanı yokken 1957 yılında hava trafiğine aılmış,,Tam 60 küsur yıldır hizmet veriyor, binlerce kez iniş kalkış yapılmış..60 yıl önceki uçak teknolojisi ile şimdiki teknoloji aynı mı ? Piste suç bulan pilotlar 60 yıl önceki pilotlar sizin kafanıza odun vursun
AÇIKLAMADA NETLİK YOK MOTOR KENDİKENDİNE ÇALIŞMAZ AMA ARIZADA OLABİLİR ?????!!!!!!????!!!!!!???????
İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre bu olayda büyük yüksek ihtimal ile pilotaj hatası yahut uçak arızası olabileceği üzerinde duruyorlar!!başka ne ihtimal olabilir biri aydınlatsa keşke...uçağın tek tekerini su birikintisine soktuğu söyleniyor dolayısıyla diğer kısım süratli olmuş oluyor..birde yardımcı pilot 23 yaşındaymış öyle diyorlar...
Dünyanın en kaliteli havayollarıda kazalar yapmıştır. Bir çok kez Pegesus firmasını kullandım ve hiçbir kötü anı yaşamadım. Bu tip kazalar ve Allah korusun daha büyükleride yaşanabilir. Her firmanın başına gelebilir. Allah beterinden korusun geçmiş olsun.
kule..pist.kokpit kamerası herşeyi söler..kim haklı öğreniriz..bir yolcu şahitlikleri var
bence pilot hatasi manevra yaparken sol motoru gazlama yapacagina sagi yapmis ondan deniz tarafina dusmus ayni kayik gibi kurek hesabi
TRABZON DENEME YERİMİ NEDEN YARDIMCI PİLOTLARA GENELEDE VERİLİYOR GÖREVLER TRABZON DA
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