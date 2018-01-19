HABER

TRT'yi işgal davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 20:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

15 Temmuz 2016 darbe gecesi TRT ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 23 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tarafından 35 erin de beraatine karar verildi.

TRT'yi işgal davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 23 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 35 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 35 erin de beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

15. DURUŞMA GÖRÜLDÜ
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan 18. duruşmada, 54 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"
Mahkeme başkanı, davayı karara bağlayacağını söyleyerek sanıkların son sözlerini sordu. Sanıklardan bazıları, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" derken bazı sanıklar da "Sonuç ne olursa olsun vatan sağ olsun" diyerek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Bazı sanıklar ise şiir okuyarak son sözlerini tamamladı. Son sözlerin de alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 3 saat ara verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 23 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 35 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, 35 erin de beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARINA ÇARPTIRILDILAR
Bazı sanıklar da "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme", "Haberleşmenin engellenmesi", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınlar karar tepki gösterdi. Bazı sanık yakınları fenalaşırken, bazı sanık yakınları da "Allah'tan korkun" diyerek bağırdı. Bir sanık yakını da "Ben oğlumu 13 yaşında devlete teslim ettim" dedi.

DHA

FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!
Türk subaylara Yunanistan'da iltica hakkı verilecek mi?
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karar TRT 15 Temmuz işgai

En Çok Okunan Haberler

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

Okuyucu Yorumları 7 yorum
20 yaşındaki bir genci 18 ay içeride tut sonra beraat. kusura bakmayın ama ben buna adalet demem
İnce eleyip sık dokumak gerek...En alt rütbeliler emir kulu oluyor,mecburen ve belki de farkında olmadan o hataya düşmüş olabilirler.Ki 35 er beraat atmiş,güzel birşey...
Saidi Nursi vatan hainidir.Tıpkı onun peşinden giden Fetö ve diğer nurcular gibi.
Erler emir kulu bizde askerlık yaptık komutan ne derse o yapılır askerlıkte
Haberin en son paragrafında bir baba diyor ki; 'Ben oğlumu 13 yaşında devlete teslim ettim'...
Spiker kadınıda ataydınız içeri sen ne biçim konuşuyon lan diye.Şu içinde bulunduğumuz adaletsiz ve kalkınmasız ortamda buna bile şaşırmam artık :D
FETÖ cular ile neden Erdoğan yargılanmıyor.Soruyorum.Madem haberi yoktu ,neden Muğla ya gitti gece vakti.
Diğer Haberler
Zanlının eşi öldürülen iş adamıyla yasak aşk yaşadığını itiraf etti

Zanlının eşi öldürülen iş adamıyla yasak aşk yaşadığını itiraf etti

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi

Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi

115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.