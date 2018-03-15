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Trump, ABD'nin Çin'le ticaret açığını 100 milyar dolar düşürmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 01:55 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Trump yönetiminin, ABD'nin Çin'le olan yüksek ticaret açığını yaklaşık 100 milyar dolar azaltmayı amaçladığını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Çin'le olan ticaret açığını 100 milyar dolar düşürmeyi amaçladığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın geçen hafta sosyal medyada ABD'nin Çin'le ticaret açığı hakkında yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

İsmi verilmeyen bir basın sözcüsü, Trump yönetiminin, ABD'nin Çin'le olan yüksek ticaret açığını yaklaşık 100 milyar dolar azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Trump'ın paylaşımında yanlışlıkla 1 milyar dolar yazdığını kaydeden yetkili, bu ticaret açığının nasıl 100 milyar dolar aşağı çekileceği konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu tweetinde, "Çin'den ABD ile olan devasa ticaret açığını 1 milyar dolar düşürmesi için 1 yıllık bir plan geliştirmesi istendi. Çin'le ilişkilerimiz çok iyi ve onların ne fikirlerle geleceğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kısa süre içinde harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

- Çin'e ek gümrük vergileri gelebilir

ABD basınında ise Trump yönetiminin, "fikri mülkiyet ihlallerini" gerekçe göstererek Çin'den ithal edilen bazı ürünlere gümrük vergisi getirmeyi planladığına yönelik haberler çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu haberlerde, Çin menşeli teknoloji ve telekomünikasyon ürünlerine uygulanacağı iddia edilen ek gümrük vergilerinin tutarının yaklaşık 60 milyar dolara ulaşabileceği öne sürülüyor.

- Ticaret açığı 2017'de rekor kırdı

AA muhabirinin, ABD Ticaret Bakanlığından derlediği verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı 2017'de toplam 566 milyar dolarla 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmadan önce sık sık döviz manipülasyonu ve damping nedeniyle eleştirdiği Çin'le olan ticaret açığı da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 375 milyar dolara çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Söz konusu dönemde ABD'nin ticaret açığı, en büyük ticaret partnerlerinden Meksika ile 64,3 milyar dolardan 71 milyar dolara, Almanya ile 64 milyar dolardan 65 milyar dolara ve Kanada ile 15,4 milyar dolardan 17,6 milyar dolara yükseldi.

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