Trump, ABD'nin Çin'le ticaret açığını 100 milyar dolar düşürmek istiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Çin'le olan ticaret açığını 100 milyar dolar düşürmeyi amaçladığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın geçen hafta sosyal medyada ABD'nin Çin'le ticaret açığı hakkında yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

İsmi verilmeyen bir basın sözcüsü, Trump yönetiminin, ABD'nin Çin'le olan yüksek ticaret açığını yaklaşık 100 milyar dolar azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Trump'ın paylaşımında yanlışlıkla 1 milyar dolar yazdığını kaydeden yetkili, bu ticaret açığının nasıl 100 milyar dolar aşağı çekileceği konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu tweetinde, "Çin'den ABD ile olan devasa ticaret açığını 1 milyar dolar düşürmesi için 1 yıllık bir plan geliştirmesi istendi. Çin'le ilişkilerimiz çok iyi ve onların ne fikirlerle geleceğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kısa süre içinde harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

- Çin'e ek gümrük vergileri gelebilir

ABD basınında ise Trump yönetiminin, "fikri mülkiyet ihlallerini" gerekçe göstererek Çin'den ithal edilen bazı ürünlere gümrük vergisi getirmeyi planladığına yönelik haberler çıkmaya devam ediyor.