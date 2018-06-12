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Trump'tan Kore'deki askeri tatbikatları durdurma açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "(Kuzey Kore ile) Bundan sonraki müzakerelerin, olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz" - "Son derece kapsamlı ve tam bir anlaşma için görüşmeler yaptığımız bir ortamda savaş oyunlarının uygun olmadığını düşünüyorum" - Pentagon Sözcüsü Dana White: - "(Trump'ın Kore'deki tatbikatları durdurma açıklaması) Bu, Bakan için sürpriz olmadı. Ona danışıldı. Bakan, yarımadayı nükleerden arındırma amacına ulaşması için Başkan'ın yanındadır"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile müzakereler devam ederken, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıkladı.

Trump, iki ülke arasında devam eden askeri tatbikatlara ilişkin Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil." dedi.

Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş oyunları" olarak adlandırdığını söyledi.

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğuna ve bunun çoğunluğunu ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde yüz değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." sözlerine yer verdi.

Ülkesinin tatbikat için Güney Kore'ye Guam Adası'ndan bombardıman uçağı sevk ettiğini belirten Trump, şöyle devam etti:

"İlk başladığımda, 'Bu bombardıman uçakları nereden geliyor?' diye sordum. 'Yakındaki Guam'dan.' dediler. 'Çok iyi o zaman. Ne kadar mesafede bu yakın yer?' dedim. 'Altı buçuk saat.' dediler. Güney Kore'ye uçup, tatbikat yapıp, oraya buraya bomba atıp Guam'a dönen bu devasa uçaklar için altı buçuk saat oldukça uzun bir zaman. Uçaklar hakkında çok şey biliyorum. Bu çok pahalı ve ben bunu beğenmedim."

Trump, Kuzey Kore'yi kastederek, "Hemen yanı başında bir ülkenin olduğunu da düşündüğümde oldukça provokatif bir durum olduğunu da söylemek zorundayım. Şu anda son derece kapsamlı ve tam bir anlaşma için görüşmeler yaptığımız bir ortamda savaş oyunlarının uygun olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump'ın açıklaması Mattis için sürpriz değil

Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Trump'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Savunma Bakanı Jim Mattis'in Trump'ın değerlendirmelerinden haberdar olduğunu söyledi.

Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan White, Mattis'i kastederek, "Bu Bakan için sürpriz olmadı. Ona danışıldı. Bakan, yarımadayı (Kore) nükleerden arındırma amacına ulaşması için Başkan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

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