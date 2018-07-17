TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

TSK'dan Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Irak kuzeyi Metina bölgesine 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.' denildi.





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