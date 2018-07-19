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TSK duyurdu! Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın 13 Temmuz'daki operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.

tsk acıklama


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hasan çakmak PKK terör Son dakika TSK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunların hepsi geberi inşallah. 1 tane bile sağ kalmaz.
bunlar madem öldürülebiliyorduda bugüne kadar neden öldürülmedi yoksa PKK misyonunu tamamladımı
Tek 1 tanesinin bile tek parçası kalmaması dileğiyle
haydeeee cehennemin dibine yuvarlanın şimdi aşağılıklar.. teker teker gebersin hepsi pis teröristler
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